Ford : la NHTSA met fin à son enquête sur les pannes moteur

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) indique dans des documents publiés lundi sur son site Internet que son analyse a permis de remonter le problème aux soupapes d'admission qui peuvent se fracturer à l'intérieur de certains moteurs turbocompressés de 2,7 et 3 litres.

Les documents indiquent que l'enquête ouverte en mai 2022 a fini par couvrir plus de 411 000 véhicules des années modèles 2021 et 2022, dont les Ford F-150, Bronco, Edge et Explorer ainsi que les Lincoln Aviator et Nautilus.

L'agence enquêtait sur les très impactantes pannes de moteurs causées par la fracture des soupapes d'admission.

Les documents indiquent qu'une analyse des soupapes fracturées a révélé que lorsqu'elles étaient fabriquées par un fournisseur de pièces détachées, la température devenait trop élevée, les rendant cassantes et susceptibles de se fracturer lors d'une utilisation normale du moteur.

Une analyse des données des rapports de défaillance a révélé que les soupapes défectueuses avaient été fabriquées entre mai et octobre 2021, a indiqué l'agence. Ford a soutenu que toutes les soupapes produites pendant cette période n'étaient pas défectueuses et qu'une grande majorité des pannes se sont produites avant que les véhicules n'aient parcouru 20 000 miles.

Une analyse statistique de l'agence visant à prédire le nombre de défaillances et une analyse des rapports de défaillance « sont généralement cohérentes » avec la détermination de Ford selon laquelle les soupapes tomberaient en panne à faible kilométrage, et la majorité des véhicules dotés de soupapes défectueuses « ont déjà subi une défaillance », a déclaré l'agence.

Rappel, tests et remplacements si nécessaires

Plus tôt cette année, Ford a rappelé environ 91 000 véhicules équipés de soupapes fabriquées pendant la période suspecte. Ils seront testés et recevront un nouveau moteur si nécessaire. La société a également prolongé la garantie des véhicules équipés de soupapes fabriquées pendant cette période à 10 ans ou 150 000 miles, selon les documents.

Au cours de l'enquête, l'agence a déclaré avoir trouvé 396 plaintes de clients, 825 demandes de garantie et 936 remplacements de moteurs. Aucun accident ni blessé n'a été signalé.

Les problèmes de qualité : une véritable crise pour Ford

Les problèmes de qualité ont frappé Ford tout au long de son histoire, mais ils sont devenus une véritable crise ces dernières années. La procédure de rappel elle-même et les dépenses liées aux réparations et mise à jour nécessaires ont grevé fortement les comptes du groupe automobile alors que les problèmes se sont multipliés.

L'année dernière, Ford a mis de côté 1 203 $ pour les réparations sous garantie sur chaque véhicule vendu, contre 591 $ en 2019, selon le magazine Garantie Week, qui suit les dépenses de réparation du constructeur.

Au total, en 2023, Ford a dépensé 4,8 milliards de dollars pour réparer les voitures de ses clients, soit environ 4 % de son chiffre d'affaires automobile, un taux environ trois fois supérieur à celui du secteur.

Avant que Ford ne commence à conserver de nouveaux véhicules pour des contrôles de qualité supplémentaires, en avril dernier, le dirigeant avait déclaré aux investisseurs qu'il avait constaté une augmentation de 70 % des défauts lors du lancement de nouveaux modèles.

Sources : Associated Press, Ford, Reuters