Epoquauto, c’est demain

Avec près de 90 000m² et plus de 90 000 visiteurs attendus, Epoquauto est devenu un rendez-vous européen incontournable. Difficile de faire le tour de toutes les stands et des 900 exposants en 3 jours. Cette année plusieurs expositions sont à l’affiche. Le juste milieu à la française avec une mise en avant d’Hotchkiss, la marque aux canons croisés, le centenaire de Morris Garage avec pas moins de 40 MG réunies pour fêter cet anniversaire, les modèles japonais rares et originaux ou encore les plus emblématiques réalisations de Bertone, associées à des concepts de toutes les époques. Il y en a donc pour tous les goûts.

De la course et des pilotes

Un plateau rallye célébrera la carrière de Guy Fréquelin, rejoint sur le salon par d’autres pilotes, Olivier Panis, Henri Pescarolo, Gérard Larousse, Pierre Lartigue et Jean-Claude Andruet qui se prêteront au jeu des interviews et des dédicaces.



Pas d’Epoquauto sans clubs et sans marchands. Les clubs de marques ont pris leurs quartiers à Lyon depuis quelques années. Le riche tissus associatif hexagonal côtoie des marchands venus de toute l’Europe.



100 véhicules aux enchères

Enfin deux ventes aux enchères automobiles sont prévues, ou seront dispersés plus de 100 véhicules vendrediet dimanche. Au programme, désirables Tourer, Aston Martin de 1934 et Lagonda de 1935, Darmont Special de 1927, 2cv Sahara, DS19 commandée au salon 1955, plusieurs A110, Iso Rivolta 300, Vanquish S ou encore RS6 de 2003. Comme dans les allées du salon, l’éclectisme est au programme ! Rendez-vous ce week-end au parc des expositions de Chassieu.