DS SM Tribute : retour vers le passé

DS se cherche. La marque, en manque de nouveautés, et dont les ventes n’ont jamais réellement décollé, s’amarre ici à l’une des icônes de Citroën, la SM des années 70. Une manière peut-être pour la marque premium de Stellantis de réaffirmer ses racines, après s'en être détaché en partie à ses débuts ?

Un ORNI des seventies

Reconnaissable entre toutes par son profil aérodynamique et son fameux V6 d’origine Maserati, concentré de technologie, la SM est arrivée au pire moment, en plein choc pétrolier, qui sonnait le glas de ces véhicules hors normes. Son style épuré, conçu par Robert Opron, était à la fois élégant et avant-gardiste. Sous le capot, un puissant V6 offrait des performances exceptionnelles sur la route. Mais ce qui fait réellement de la SM une voiture extraordinaire, c'est sa suspension hydropneumatique, héritée de la DS, qui lui confère un confort de conduite sans égal et une tenue de route exemplaire. La SM reste encore aujourd’hui un modèle culte, recherché par les collectionneurs du monde entier.

La SM Tribute célèbre dix ans de DS Automobiles et sa participation à la première édition de Chantilly Arts & Elegance, tout en contribuant aux recherches tournées vers l'avenir de DS Design Studio Paris. Ces créations sont le résultat d'un concours créatif interne entre les designers du DS Design Studio Paris sur une réinterprétation de la majestueuse SM présentée en 1970 . Frédéric Soubirou, responsable du design extérieur chez DS Automobiles, déclare : « Nous nous sommes inspirés de l'étude de plusieurs modèles SM, dont des prototypes et les deux SM présidentielles. Ils avaient un trait distinctif, comme une signature. Ils donnaient l'impression de voler sur la route, ils étaient très aériens."

Cette légèreté se reflète dans la silhouette élancée et musclée de la SM TRIBUTE.On retrouve un profil allongé dominé par un long capot. Le look bicolore a été conçu autour d'une réinterprétation de la couleur Gold Leaf présentée dans la brochure de 1971 , avec une peinture satinée travaillée avec une patine faite à la main et associée à un noir spécialement teinté.

« Nous avons voulu construire des ponts entre différentes époques : les années 30, lorsque de prestigieuses marques françaises présentaient des carrosseries bicolores aux concours d'élégance, l'icône automobile des années 70 qu'est la SM, et nos créations actuelles avec des finitions telles qu'une peinture bicolore étendue. , vu sur le concept lounge DS Aero Sport. Ce traitement est véritablement devenu une marque de fabrique des designs DS Automobiles », déclare Vincent Lobry, responsable du design couleurs, matières et finitions (CMF) chez DS Automobiles.

Des petits "trucs" empruntés à Ferrari ?

Moins ramassé et moins fuselé toutefois que son aieule, bein aidée il est vrai par son système de suspension hydropneumatique abandonné par Citroën, le profil conserve néanmoins les lignes caractéristiques de la SM en suivant le flux d'air de l'avant vers l'arrière plus étroit. Derrière deux grandes vitres, le panneau arrière est coupé en deux et continue de flotter l'arrière en forme de S. On trouverait même de faux airs de Ferrari 12Cilindri à la custode arrière de la SM tribute. Bien entendu, les roues arrière sont partiellement carénées avec des pièces amovibles.Alors que les proportions de la SM sont conservées avec une longueur de 4,94 m (+ 3 cm) et une hauteur de 1,3 m (+ 2 cm), la SM Tribute gagne surtout en musculature et en présence avec une largeur de 1,98 m (+ 14 cm). Dans un souci d'efficacité, la garde au sol passe à 12 cm (-3,5 cm). Le SM Tribute repose sur de grandes roues de 22 pouces agrémentées d'inserts aérodynamiques.

La SM ne présentait pas de calandre supérieure apparente, alors remplacée par une très large verrière qui laissait apparaître les modules des projecteurs et la plaque d'immatriculation. 50 ans plus tard, cette verrière devient un écran 3D qui s'allume jusqu'en son centre, encadré par une signature lumineuse toujours composée des trois modules de chaque côté, réhaussées de huit pointes de diamant et de DRL verticaux déclinés en triade qui se rejoignent en un point comme une étrave de bateau. La « gueule » marie en somme l’influence du coupé des années 70 avec les codes stylistiques actuels de la marque, notamment cette grande face avant béante encadrée par des LEDS. Là encore, la « verrière » 3D fait penser à la bande de luminaires de la 12Cilindri.

À l’intérieur, le design de 1970 a été réinterprété avec la forme caractéristique de la partie supérieure de la planche de bord ou encore le design ovale des instruments. La couleur ivoire domine, composée de cuir et d'Alcantara. L'affichage des informations se fait par projection et la « console écran » incurvée, reliée au volant à direction électrique, complète cet esprit cher à la marque. Le son et les lumières enveloppent les occupants. Difficile néanmoins de se démarquer désormais, alors que les habitacles pseudo-futuristes et les lignes épurées se sont généralisées. Les sièges reprennent la sellerie emblématique SM, avec ses coussins horizontaux.

Si l’on en croit le directeur du design, la SM Tribute livre des indices sur le design des futurs véhicules DS. « Nous travaillons sur les gènes de nos modèles emblématiques pour alimenter nos recherches sur les silhouettes de futurs modèles qui arriveront à la fin de la décennie" (ndlr, DS 8 annoncée pour fin 2024 et future gamme DS 4 prévue pour 2029) ». Quant à un hypothétique vaisseau amiral, l’échec de la DS9 sonne-t-il le glas du haut de gamme tricolore ?