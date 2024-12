DS N°8 : comme un parfum de haut de gamme ?

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Le véhicule n'est pas encore dévoilé. Il le sera dans quelques semaines. Mais, comme un calendrier de l'avent, DS dévoile une case, ou plutôt deux, puisque l'on a le nom du futur véhicule, mais aussi un visuel de son intérieur. Pour le nom, la mercatique explique :

« N° » est un clin d'œil à la langue française, car il représente la façon usuelle d'écrire « numéro » en français, incarnant l'élégance et l'intemporalité qui dépasse les langues. Il signifie l'aube d'une nouvelle ère. Le « ° » est quant à lui dessiné comme une pointe de diamant, symbole d’élégance et de savoir-faire.

Cette convention sera désormais adoptée par tous les véhicules de la marque. Le chiffre sera fonction des dimensions et du segment. Ici, le 8 symbolise "l’équilibre et à la sérénité, qui se conjuguent pour former un ensemble harmonieux". C'est un "infini" à 90° surtout. On notera aussi que le 8 est un numéro considéré comme faste en Chine. Coïncidence ?

A l'arrière, en plus du numéro, il y a écrit en toutes lettres : DS AUTOMOBILES. Ici, cela semble être illuminé, symbole du futur électrique.

Sinon à l'intérieur, on peut découvrir une planche de bord très "pure". En gros, il y a une "coquille" qui protège deux écrans (instruments et écran central), le tout flottant sur un "coussin" bleu gris. Cette ambiance gris bleuté et crème se retrouve partout dans l'habitacle. On pourra noter des motifs qui font penser à ces films de science fiction dans l'espace quand on passe en "vitesse lumière". L'éclairage d'ambiance se fait en indirect comme dans les appartements chics.

On a surtout un volant 4 branches avec inserts en métal (visiblement) et un logo DS qui semble plus aplati que l'actuel. L'intérieur tranche assez nettement avec les intérieurs actuels chez DS. Est-ce que cela convaincra pour autant et permettra enfin à DS Automobiles de décoller niveau vente et notoriété ? A voir.