DS Automobiles : énième concept...pour la forme

L'étude proposée via le compte Instagram de Thierry Metroz présente une berline très profilée avec un pavillon "fastback" qui redescend très loin sur un arrière bas. L'avant et l'arrière ont des "flaps" pour l'aérodynamique et le style. D'ailleurs à l'arrière, cela rappelle un peu le concept de la BMW i8.

Le concept est traité de façon bicolore, noire en partie haute et grise en partie basse, ce qui permet là aussi de dynamiser le profil. La signature avant est simplifiée au maximum avec trois grandes lignes "violines" et un logo lumineux trône au milieu de la calandre. Cette signature est pratiquement reprise telle que à l'arrière.

Officiellement, c'est une "étude libre autour de l'éclairage, de l'efficience aérodynamique, d'une signature lumineuse nouvelle génération et évidemment de l'élégance sans sacrifier le caractère". Mais, on ne peut s'empêcher de remarquer que Metroz et DS Automobiles sont très prolifiques en matière de concepts ou d'études, qui ne donnent rien de concret et surtout semblent "partir dans tous les sens".

On peut rappeler la DS SM tribute shooting break d'il y a quelques semaines, mais aussi pas mal de concepts passés. Non pas que ces études ne soient pas inintéressantes, au contraire. Mais, cela donne l'impression que DS Automobiles est plus un centre de design qu'une vraie marque automobile. Pour appuyer le propos, cette "free study" arrive après d'autres publications d'études similaires par Thierry Metroz, études faites par des designers de l'équipe, avec concours interne ou pas.

On ne peut que regretter que le talent de Thierry Metroz ne soit pas mis au service de la marque pour créer une vraie "nouvelle SM". Quitte à faire des véhicules qui ne "se vendent pas", ils auraient au moins du style. Ou alors, il faut le laisser travailler pour d'autres marques du groupe Stellantis qui manquent un peu de singularité dans leurs traits.