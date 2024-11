Donkervoort fait ses adieux au 5 cylindres Audi

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Le constructeur néerlandais de voitures de sport a lancé la dernière itération de l'extrême F22, connue sous le nom de Final Five. Elle rend hommage aux moteurs turbocompressés de 2,5 litres que la marque utilise depuis 25 ans et, comme son nom l'indique, sera limitée à seulement cinq exemplaires.

Comme son grand frère V10 qui équipait la R8, le cinq cylindres turbocompressé 2,5 litres d'Audi n'est plus de ce monde. Une fois que la RS3 fraîchement mise à jour aura atteint la fin de son cycle de vie, il est probable qu'elle suive le même sort que presque tous les autres moteurs actuels qui ne sont pas des quatre cylindres turbocompressés. La F22 - sorte de version science-fiction "batmobilesque" de Caterham – s'est appuyée sur le moteur, le poussant jusqu'à 493 ch . La F22 est également la dernière voiture de la marque à utiliser le cinq cylindres. Pour les cinq derniers exemplaires, quelque chose d'un peu spécial a été concoté, dont un régime drastique.

Light is very right

Les disques de frein en carbone-céramique permettent de gagner 2,5 kg et un nouveau système d'échappement en titane permet de réduire le poids total de la voiture de 4 kg. À cela s'ajoutent un ensemble complet de jantes en fibre de carbone et une carrosserie entièrement en carbone apparent. Le résultat est un modèle dont le poids à vide n'atteint que 716 kg. Cela donne un rapport puissance/poids monstrueux de 698 ch/tonne, ce qui a nécessité évidemment quelques sacrifices en termes de confort : c’est donc en option qu vous trouverez un système de levage, une climatisation améliorée, des sièges chauffants, des caméras avant et arrière, une alarme et des sièges Recaro en fibre de carbone.

Donkervoort a résisté à l'envie de pousser le moteur plus fort. 493 ch dans une voiture aussi légère signifient 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, 190 km/h en 7,5 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h. Il continue d'envoyer de la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à cinq vitesses et d'un différentiel Torsen, histoire d’envoyer du lourd en virage. Les amortisseurs TracTive à réglage électronique, la suspension à double triangulation à l'avant et à l'arrière et les pneus Nankang AR1 235/40 à l'avant et 275/35 à l'arrière permettent à la F22 de supporter jusqu’à 2.3 G en courbe.

Donkervoort promet aussi quelque chose de nouveau dans la catégorie des hypercars établies « quelque chose de nouveau à craindre ». Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'elle ne sera pas électrique et qu'elle ne coûtera pas des millions. Considérez-nous comme intrigués.