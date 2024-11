Désirable Aston Martin Vantage AMV24 Edition

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Aston Martin n'a pas gagné la catégorie LMGT3 des 24 heures du Mans 2024. En revanche, la marque a remporté les "CrowdStrike 24 Hours of Spa" en juin 2024 avec l’équipe partenaire de la Vantage GT3,

Cometoyou Racing. La GT3 a remporté le général (il n'y a pas de prototype NDLA) devant une Ferrari 296 et une BMW M4. AM prend prétexte de cette victoire pour sortie une série limitée de la Vantage avec l'Aston Martin Vantage AMV24.

On peut même dire "ultra-limitée" puisque seuls 24 exemplaires sont prévus, et uniquement pour des clients Européens. Veinards que l'on est. Pour cette série limitée Aston Martin pare sa Vantage de la couler Podium Green, une couleur spéciale créée par le département Q, le département interne de personnalisation. Q y a ajouté du Aston Martin Racing Lime à différents endroits. et du noir brillant. C'est censé refléter le sport automobile chez Aston Martin. Ok.

La Vantage AMV24 repose sur des jantes noire satiné à rayons en Y de 21 pouces. A l'intérieur, une plaque de seuil arbore un logo spécifique AMV24, des broderies AMR Lime ainsi que le pack "Dark Chrome Jewelry". Côté technique, pas de changement. La Vantage dispose du V8 4,0 litres bi-turbo de 665 ch et 800 Nm, ainsi qu'une répartition des masses 50/50. Cela donne un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes pour 325 km/h en pointe.

Mais, fini les Aston Martin en retrait sur l'agilité ou la tenue de route. Ici, on a des amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX, un différentiel arrière électronique (E-diff) et des pneus Michelin Pilot S5 de 21 pouces spécifiques AML. De quoi avoir une Vantage qui suit sans souci les meilleures sportives du segment.

Bon, au final, c'est bien joli cette édition limitée mais à part une couleur et des bandes jaunes elle offre quoi de plus qu'une Vantage ? Eh bien, chaque propriétaire d'une Vantage AMV24 Edition sera invité par Aston Martin Europe aux 24 Heures de Spa 2025. Et elle/il aura "l'occasion d'explorer la puissance du moteur V8 4,0 litres bi-turbo de la Vantage et les technologies avancées de dynamique du véhicule sur le célèbre circuit avant la course".

Les livraisons aux clients d'Europe continentale de l’Aston Martin Vantage AMV24 Edition débuteront au premier trimestre 2025.