Découverte Dacia Bigster : un grand Duster, et plus encore !

Pas qu’un grand Duster ..

L’air de famille est indéniable. De loin, le Bigster parait en effet très proche de son petit frère, avec certes 23 cm de plus en longueur (4,57 m). Le style est d’ailleurs bien optimisé, l’allongement restant subtil au niveau du porte à faux arrière. Nous sommes loin des maladroits Renault Grand Scénic 2 et Fiat 500L Living !

Surtout, dans le détail, le style monte en gamme… mais les tarifs restent mesurés, nous y reviendrons.

Le fond de calandre est retravaillé pour être plus élégant et subtil, derrière « l’iconique » signature Dacia Link. Aussi, l’entrée d’air inférieure est moins anguleuse, et les parties plastiques brut se font ici plus discrètes. L’entrée d’air est marquée d’éléments Brun Cuivré dans la finition Extrême, plus orientée vers le monde du loisir.

Le Duster est l’imperturbable star baroudeuse de la gamme ; le Bigster est plus sage et haut de gamme. De profil, idem, un nouveau élément de design mixant noir mat et brillant évoque l’élément façon Snorkle de baroudeur du Duster … de manière plus subtile.

Dans cette montée en gamme, le premier Bigster que nous avons vu se montre dans sa finition haute Journey, et met alors en avant cet élégant nouveau bleu Indigo, associé ici à un toit noir et des jantes de 19’’, que d’inédit pour Dacia. Des éléments qui soignent le style de l’auto, et affirment la confiance du constructeur (8,3 % de part de marché en Europe) dans son « attaque » de ce segment des SUV du segment C (3 millions en Europe, attendu de 23% du marché global en 2025), dont l’Allemagne est le premier marché (raison de la présentation de l’auto à Berlin).

A l’arrière, l’auto adopte un nouveau bandeau décoratif et graphique, affinant encore le style. Idem, le bouclier arrière montre un peu plus de retenue sur les parties plastiques, notamment le teinté masse. N’oublions pas de préciser que Dacia continue de proposer son Starkle, qui parcours tout le pourtour de l’auto : on le reconnait à cet aspect moucheté, signe de plus de 20% de polypropylène recyclé.

Denis le Vot, CEO de Dacia, nous rappelait une des nouvelles mantras de la marque, dévoilées lors de la Renaulution de 2021 ; le « Design to Cost », ou comment viser un objectif de tarif cohérent, abordable, sans lésiner sur le design… et en optimisant le coût tout au long du projet. A notre sens, c’est pleinement réussi : le Bigster se montre déjà très juste en style …

Point de 7 places, mais des équipements inédits.

Le grand frère du Duster était prétendu depuis la révélation du Bigster Concept … ayant préfiguré cette famille dès 2021. Seulement, il semblait logique que le grand frère propose 7 places… que nenni ! Le rôle de transporteur de troupes resterait réservé au Jogger, tel un break légèrement SUVisé, selon la version officielle. Le Bigster sert alors de porte-drapeau.

A l’intérieur, on retrouve la grande majorité de l’intérieur du petit frère, et notamment la signature en Y reprise aux optiques avant sur les éléments d’aérateurs ; sans toutefois le patronyme écrit en toutes lettres, tel le Duster, en face du côté passager. L’habitacle reprend en tout cas le côté solide, rassurant et gentiment baroudeur, qui semble inspiré d’un certain Land Rover Defender : il y a pire référence. Le Bigster étrenne pour la première fois chez Dacia une console haute sur les versions haut de gamme, avec accoudoir, rangement fermé et ventilé, chargeur à induction et double support pour smartphones.

Surtout, comme le petit dernier de Dacia est décidément très gâté, il fait apparaître des équipements véritablement inédits pour la marque, certes devenus très standards pour les clients des SUVs segment C : régulateur de vitesse adaptatif (sur Hybrid), climatisation bizone, toit ouvrant panoramique de 1,20 m de long (qui devient rare !), siège conducteur réglable électriquement et hayon électrique. Seulement dans cette recherche de « modernité essentielle », Dacia a limité ce dernier mécanisme à un moteur électrique (contre deux habituellement), et le siège électrique n’est pas à mémoire et garde un réglage longitudinal manuel. Dommage pour un des principaux avantages d’un tel dispositif pour l’auto principale d’un foyer.

Pas d’excès de luxe, et une démarche durable suivie de près : le chrome et le cuir n’ont plus droit de cité. La finition Extrême reprend le revêtement « TEP microcloud » du Duster, pour un aspect qualitatif, mais facile à nettoyer. L’équivalent plus citadin Journey adopte lui un tissu en maille 3D. On note que l’équipement des deux finitions haut de gamme (70% des ventes Duster) est soigneusement étudié : l’Extrême propose de série le toit vitré panoramique, quand la Journey le remplace par le hayon électrique. Deux salles, deux ambiances.

Un Bigster pratique … pour les familles pas trop nombreuses

On connait la marque du « Simply Clever », avec les tchèques de chez Skoda ! Dans le groupe Renault, c’est définitivement Dacia qui emporte ce rôle, avec ici aussi beaucoup d’efforts récents sur le style… Chez Dacia, l’intelligence se nomme YouClip. Des points de fixation sont alors disposés au sein de l’habitacle (planche de bord, au niveau des aérateurs arrière, dans le coffre..) pour accueillir tout un tas d’accessoires démontables : support de tablette, support de smartphone, porte gobelet, porte lampe nomade … Ces dispositifs sont davantage répandus sur la finition Extreme, mais disponibles en accessoires dans tout le réseau Dacia. On note aussi l’existence d’un accoudoir nomade / sac à dos (!), ou encore d’un rangement multifonction à installer sur le siège avant, pour le passager arrière.



Côté pratique, on note que la banquette est rabattable en 40/20/40, via des tirettes positionnées dans le coffre, aux côtés d’un astucieux cache bagages. Aussi, le coffre, dont le plancher est alors presque plat, offre un maximum de 667L (hors Hybrid) et peut bénéficier d’un surtapis réversible, avec un côté en plastique .. comme les tapis de sol de l’habitacle de la finition Extreme. A vous l’aventure hors des sentiers battus, et notamment avec le Pack Sleep bien connu désormais, transformant à moindres frais votre Bigster en petit van aménagé. L’habitacle plus volumineux devrait ici trouver tout son sens.

Moins baroudeur que le Duster ? Une offre 4x4 subsiste, quand même.

Justement, c’est la seule offre qui est commune avec ce petit frère : le récent trois-cylindres 1.2 et 130 ch, en boite de vitesse mécanique 6 rapports. Un moteur moderne et sobre, doté d’une micro-hybridation 48V (batterie de 0,8 kWh), avec cycle Miller pour réduire la consommation en usage stabilisé. En SUV abordable, il n’y a bien que le Suzuki Vitara, récemment remanié, pour encore proposer une offre quatre roues motrices … Les montagnards le savent bien, et profiteront toujours des modes de conduite tout-terrain façon Land Rover : neige, boue sable, off-road, intervenant sur l’antipatinage notamment, ainsi que de l’aide à la descente.

En traction, l’offre continue avec une nouvelle déclinaison 140 de ce trois cylindres mild-hybrid bvm6, inédite au sein du groupe Renault. Ce moteur se dédouble avec une nouvelle offre GPL toujours baptisée ECO-G, de 140 ch également. GPL et micro-hybridation, une première ! Un bouton permet toujours de choisir son mode de carburation, tout en sachant que l’auto démarre toujours à l’essence, avant de commuter au GPL. Idem, les équipes Dacia nous certifiaient qu’en cas de forte accélération, l’essence reprenait le jeu, avec 130 ch. Auparavant, c’était le mode GPL qui était le plus puissant .. (ECO-G 100). En plus du coût très faible du GPL, on rappelle que cette version permet d’adopter deux réservoirs de belle capacité (50L en essence, 49 en GPL), de quoi annoncer 1450 km d’autonomie !

Enfin, c’est une autre nouvelle offre qui chapeaute l’offre Bigster : l’Hybrid 155 ! Voilà une grande première pour le groupe Renault : la première vraie évolution de la première génération de l’hybride E-Tech, introduite premièrement sur les Clio et Captur, en 140 ch, puis chez Dacia sur le Jogger et le Duster. Le 1.6 Nissan cède sa place à une évolution 1.8 de 107 ch, soit 15 ch et 20 Nm de couple supplémentaires, sur ce thermique seulement (170 Nm). Le thermique est associé à deux moteurs électriques, un de 50 ch et un alternodémarreur, ainsi qu’à une batterie de 1,4 kWh. La boite à crabots (quatre rapports thermiques, deux électriques) reste au cœur des opérations, mais est désormais issue des Austral et autres Rafale E-Tech 200 ! Ce moteur-boite annonce des consommations en baisse de 6%, un roulage électrique en ville toujours de 80%, et une insonorisation améliorée. De quoi rendre compte aussi de l’arrivée d’un pare-brise acoustique et d’un absorbeur de pluie dans les passages de roues, signes d'une insonorisation revue, plus "compatible" avec les besoins client d'un SUV de segment C.

Le nerf de la guerre : les tarifs !

S’il faudra attendre pour avoir le détail précis de la gamme Bigster, les équipes Dacia nous ont annoncé un tarif d’accès à moins de 25000 €, et à partir de moins de 30000 € pour la version Hybrid 155. De quoi se positionner 20% moins cher que la concurrence, dixit Dacia, avec d'ailleurs une masse de 150 kg inférieure en moyenne. Attention tout de même à un inédit concurrent qu’est le Citroën C3 Aircross nouvelle génération : il semble certes moins valorisant (!), et est bien plus compact avec 4,39 m, mais il peut proposer 7 places, certes pour de très petits gabarits au rang 3. Il démarre à 19 400 € en thermique 100 ch, 22 650 € en 7 places, et 25 800 € en mild-hybrid 48 V 136 ch (5 pl). Le Bigster vise alors plus haut de gamme, quand le Duster est très aligné sur l’entrée de gamme C3 Aircross (19 690 € en ECO-G 100). On rappelle que l’équivalent Jogger démarre à 17 990 € avec le même moteur, en 5 places. Dacia oppose alors le pragmatique GPL, soigneusement étudié dans l’analyse de cycle de vie des nouveaux véhicules, quand Citroën oppose une offre électrique 113 ch. Des offres intéressantes, à tarif honnête, et apportant toute la modernité attendue : voilà qui est plutôt rare pour être signalé, de nos jours, et c'est une bonne nouvelle.

Dacia ne se refuse vraiment plus rien ! Au final, ce Bigster donne envie … de partir à l’aventure. Look attractif et valorisant, offres mécaniques modernes et suffisantes (GPL, Hybrid 155), équipement inédit chez Dacia (régulateur adaptatif, ADAS GSR-II au complet, hayon et siège conducteur électriques, toit ouvrant panoramique..), on ne regretterait que ces deux places supplémentaires absentes, pour ne pas faire de l’ombre au Jogger. Le Bigster est en tout cas un fier acteur de la dynamique réjouissante du groupe Renault. Rendez-vous au Mondial de Paris !



