Décès de Henri Dargent (1931-2024)

Il était l’un des derniers témoins d’une époque révolue, celle d’un temps où les designers, véritables artistes plasticiens, concevaient d’abord une voiture comme une sculpture. Des artistes du concret, du matériel, des formes, qui utilisaient leurs mains et des outils, bien loin des modélisations 3D et de l’IA.

Né en 1931, il hérite de son père, contremaître de l'usine Citroën des Epinettes, la passion de l'automobile et de la marque, si bien qu'à seulement quatorze ans, il suit le cursus en entreprise FPAC (Formation Professionnelle André Citroën). A cette époque, les compétences de designer et de modéliste sont indispensables pour transférer des dimensions et des projets sur papier ainsi que de restituer un projet de manière tridimensionnelle, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un pont ou d'un quartier résidentiel.

Avec Bertoni au temps de la DS

Entré comme apprenti chez Citroën en 1945 pour devenu dessinateur industriel, Henri Dargent intègre le bureau de style en 1953. En 1957, il intègre la direction du style des chevrons et travaille aux côtés du styliste italien Flaminio Bertoni dont il réalise souvent les maquettes. On dit que c'est Bertoni lui-même qui l'a demandé et la première chose qu'il lui a dit fut : " ici on fait des sculptures, tu n'as pas besoin de ta table à dessin ".

Il participe ainsi à l’évolution du design de la mythique DS -notamment la présidentielle 1 PR 75 de 1968 - et travaille également sur la conception de l’Ami 6 ou encore le tableau de bord de la Dyane. Après le décès de Bertoni en 1964, il collabore avec Robert Opron, qui supervisa le design des Citroën G, SM et CX, puis passe dans le groupe de l’ingénieur Jacques Né en 1971, jusqu’à sa retraite en 1988.

Henri Dargent, d’une grande humilité et très proche des passionnés, avait légué à l’aventure Citroën de nombreux objets, dont l’outil le plus important à ses yeux, une hache pour modifier une ébauche en plâtre. Les autres outils étaient des outils de mesure, sans oublier la silhouette humaine appelée « OSCAR » par Henri, qui servait à modéliser l’humain dans un habitacle.