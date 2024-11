Coup de frein sur le Suzuki Jimny électrique

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Cette idée n’est pas récente, puisqu’elle a émané du constructeur lui même lors de la présentation de la feuille de route stratégique vers une électrification de la gamme jusqu’en 2030. Début 2023, Suzuki avait en effet annoncé l’émergence dans la gamme de cinq modèles entièrement électriques. Ces modèles étaient représentés par de vagues silhouettes, dont une faisait penser au Jimny actuel. Les rumeurs sont donc allées bon train sur une possible électrification du modèle au cours de sa vie, voire à son renouvellement.

Cette rumeur a été stoppée net le 4 novembre dernier lors de la présentation de l’important e-vitara, premier modèle 100% électrique made in Suzuki. Invité à répondre à la question que tout le monde se posait depuis ce plan d’électrification de 2023 - à savoir l’avenir d’une possible électrification sur le Jimny - le président de la marque Toshihiro Suzuki a répondu plutôt clairement:

« L’ajout d’une batterie augmenterait son poids et gâcherait le meilleur aspect du véhicule. Je pense que le point fort du Jimny est son poids idéal. Si nous voulons continuer à proposer le Jimny sur le marché, et notamment en tant qu’outil pour les professionnels, peut-être que le carburant synthétique ou les biocarburants seraient le moyen de continuer à soutenir le 4x4 à l’avenir. »

Cela irait donc même au delà de la motorisation 100% électrique, puisqu’on peut lire entre les lignes qu’une solution d’hybridation plus ou moins légère ne serait même pas envisagée pour sauvegarder l’existence du modèle. On rappelle que la version actuelle est la 4e génération de Jimny dans le monde, la première datant de 1970, et que la France l'a connu à sa seconde génération construite à partir de 1981 sous le nom de Samuraï vendu par le constructeur espagnol Santana. Depuis ses premiers tours de roues en 1970 jusqu'à aujourd'hui, plus de 3 Millions de Jimny ont été vendus dans le monde.