Coucou, revoilou le Toyota Urban Cruiser !

C’est donc hier qu’un secret de polichinelle a été dévoilé à la presse: l’arrivée prochaine du Nouveau Toyota Urban Cruiser. Oui nouveau, car il y a eu un ancien Urban Cruiser, en 2009 sur le sol Européen et ce, jusqu’en 2014. Mais quel était ce bidule vous me direz? Simple: il s’agissait d’une variante un peu gonflée et vaguement SUVisante de la Yaris de seconde génération qui n’a pas trouvé son public, pour parler poliment. Aujourd’hui, un positionnement analogue ne pourrait pas être d’actualité, considérant l’existence de la Yaris Cross qui, elle, performe très confortablement. L’Urban Cruiser est en réalité à peu de choses près dans la même catégorie que la Yaris Cross, mais il est 100% Electrique.

Copie conforme du Suzuki E-Vitara

Qu’avons-nous donc à nous mettre sous la dent? Une petite voiture de 4,28 m de long (c’est 14 cm de plus qu’une Yaris Cross) pour 1,80 m de large et 1,64 m de haut, dont l’architecture exclusivement électrique autorise un empattement intéressant de 2,70 m. On nous promet également un diamètre de braquage réduit (donc parfait pour la circulation urbaine) de 10,2 m. Bizarrement Toyota fait l’impasse sur le poids de son Urban Cruiser, mais si on s’en réfère aux chiffres de son frère jumeau de chez Suzuki, la masse de cet engin oscillera entre 1700 et 1900 kg selon les motorisations et les finitions. Dont pas un poids plume, de prime abord. Encore une fois, c’est pile dans la catégorie reine en Europe des B-SUV, avec les Kia Niro/Hyundai Kona, Renault 4, Peugeot e-2008, Citroen e-C3 Aircross, Opel Mokka Electric, Fiat 600e, Jeep Avenger, Ford Puma Gen-E, DS3 e-Tense ou….le futur Suzuki e-Vitara!

Pas de surprise non plus sur la fiche technique sous le capot, avec les mêmes solutions annoncées chez Suzuki il y a quelques semaines: deux motorisations et deux tailles de batteries (LFP) en traction, 49 et 61 kWh pour des puissances moteur respectives de 144 et 174 ch. Une version avec cette même batterie de 61 kWh sera disponible en quatre roues motrices et culminera à la puissance de 184 ch pour 300 Nm de couple. Tout cela sur des roues allant de 18 à 19 pouces selon les versions. Aucun détail sur la capacité de recharge chez Toyota, donc allons voir chez Suzuki: a priori et sauf surprise, le véhicule acceptera une puissance de recharge de 150 kW en courant continu 11 kW en alternatif. Dans la moyenne, sans plus. Toyota annonce en revanche la présence dans toutes ses versions d’une pompe à chaleur et d’un préchauffage manuel de la batterie.

Rentrons à l’intérieur voulez-vous? A bord, un habitacle allant du Gris Foncé au Noir Clair vous accueille ainsi qu’un double écran de 10,25 pouces pour l’instrumentation coté conducteur et de 10,1 pouces pour le multimédia. Pour égayer tout ça, nous avons un petit éclairage d’ambiances comprenant 12 variantes. A l’arrière, on aperçoit une banquette coulissante en deux parties qui permet de faire varier au choix le volume dédié aux passagers (on nous promet un espace comparable a un véhicule de catégorie D au réglage maximum), ou a celui de leurs bagages. Pour le reste, Toyota indique qu’en fonction des finitions, le siège conducteur à réglages électrique, un système audio JBL ainsi qu’un toit panoramique non-ouvrant seront disponibles.