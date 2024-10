Champagne ! LVMH signe un partenariat historique avec la F1

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Si la France vient de recevoir un violent uppercut en F1 sur le plan sportif et technologique, avec la décision de Renault de mettre à mort son programme moteur, elle retrouve des couleurs sur le plan marketing avec le retour en force du groupe LVMH.

La Formule 1 a annoncé aujourd'hui que le groupe de marques de luxe LVMH deviendrait un partenaire mondial en 2025, lorsque le sport célébrera son 75e anniversaire. En effet, ce nouvel accord de 10 ans, qui pourrait frôler le milliard, inclura plusieurs maisons emblématiques de LVMH, dont Louis Vuitton, Moët Hennessy et TAG Heuer. Après les JO de Paris, c’est donc un nouveau coup de maître pour le géant Français du luxe, tandis que Liberty Media poursuit sa stratégie de valorisation de la « marque » F1, toujours plus glamour, comme en témoignent les dernières destinations de Miami et Las Vegas.

Jackpot pour la F1

La F1 est redevenue un juteux business ces dernières années et chacun veut sa part du gigantesque gâteau. En 2023, la F1 a généré 3.2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 25%. La croissance, notamment aux USA, n’est pas étrangère à ce boom inédit. Un communiqué de Formule 1 et de LVMH décrit l'accord comme un « accord sans précédent entre le leader mondial du luxe et le summum du sport automobile » qui sera lancé la saison prochaine « à une époque de popularité incroyable, de pertinence culturelle (sic) et d'enthousiasme général pour la Formule 1 en tant que pont entre le sport mondial et le divertissement.

« Au croisement des valeurs de créativité et d'excellence du groupe LVMH avec l'innovation et la haute performance de la Formule 1, ce partenariat réunira le meilleur de ces deux mondes et offrira des expériences inégalées combinant sport palpitant et art de vivre élégant, course roue contre roue et savoir-faire éprouvé, pour les passionnés, les fans et les clients.

« Depuis la naissance de la Formule 1, en 1950, jusqu’à nos jours, LVMH et ses Maisons ont toujours été associées à ce sport. Avec ce nouveau partenariat, la Formule 1 et LVMH sont ravis d’écrire de nouveaux chapitres de cette incroyable histoire, chaque Maison apportant son expertise, son héritage et son énergie uniques pour renforcer cette collaboration. »

Greg Maffei, président-directeur général de Liberty Media, a déclaré, dans l'emphase habituelle des communiqués du genre : « LVMH et la Formule 1 sont deux marques mondiales qui repoussent constamment les limites de la créativité et de l'innovation, des valeurs fondamentales pour Liberty Media". C'est beau !

« Nous avons été ravis de travailler avec l'une des Maisons LVMH lors du Grand Prix de Las Vegas l'année dernière, et d'élargir désormais notre relation avec le Groupe puisqu'il devient un partenaire mondial. L’opportunité de faire évoluer nos accords commerciaux est emblématique de la vision que nous avons pour la Formule 1 alors que l’entreprise continue de développer sa plateforme. Nous sommes impatients de travailler avec Bernard et Frédéric Arnault dans les années à venir. »

Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH, a ajouté : « Les hommes, la quête de l’excellence et la passion de l’innovation sont au cœur de l’activité de nos Maisons et de la Formule 1. En sport automobile comme dans la mode, l’horlogerie ou les vins et spiritueux, chaque détail compte sur le chemin du succès.Tant dans nos ateliers que sur les circuits du monde entier, c’est cette recherche incessante de repousser les limites qui inspire notre vision, et c’est le sens que nous souhaitons apporter à ce grand et unique partenariat entre la Formule 1 et notre Groupe. »

Le champagne va donc faire son retour sur les podiums, en lieu et place du prosecco qui coulait à flots depuis 2021 avec la marque Ferrari (aucun lien). Moët fera donc son retour, après avoir quitté la scène en 1997. Peut-être autons-nous droit à des coffrets Vuitton sur les podiums, c'est tendance...Quant à TAG, il va sans dire que sa vocation sera de prendre la relève de Rolex, dont le partenariat avec la F1 prend fin. TAG Heuer est une marque impliquée depuis fort longtemps en F1, ayant été liée à Ferrari dans les années 70 puis à McLaren du milieu des années 80 à 2016, avant de basculer, plus discrètement, vers Red Bull.