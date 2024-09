Carlos Tavares sur un siège éjectable chez Stellantis ?

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Alors que les performances financières étaient très flatteuses depuis le lancement de la fusion PSA-FCA devenus Stellantis en 2021, ces dernières sont en net recul avec principalement des ventes en Amérique du Nord qui dérapent de 18% au premier semestre 2024. Or, l'Amérique du Nord est une énorme poire pour la soif pour Stellantis, engrangeant des milliards de chiffre d'affaires et de bénéfices. Résultat, par rapport à S1 2023, ce premier semestre 2024 marque une division par presque deux du bénéfice net !

Il faut dire que Stellantis a connu des trous dans les productions entre deux générations du Ram 1500 ou du Peugeot 3008. Ces trous se paient cash et seront difficiles à rattraper sur S2 2024. Mais, ces pénuries de production n'expliquent pas entièrement les difficultés du groupe international. Le Directeur Général, Carlos Tavares, a bien admis que le groupe traversait une période de transition compliquée, mais il s'est montré confiant pour la fin de l'année.

Quoi qu'il en soit, le Président, John Elkan, ne verrait pas du même œil les résultats et s'inquiéterait d'une chute à plus long terme des résultats du groupe. Stellantis a donc lancé un processus de succession pour remplacer Carlos Tavares. Selon le groupe, rien d'anormal puisque le mandat de ce dernier prend fin en 2026. Tavares sera dans sa 68e année et il n'est pas étonnant qu'il puisse aspirer à passer à autre chose.

Plusieurs gros problèmes à gérer

Pour autant, la coïncidence tombe mal et alimente les rumeurs. A cela s'ajoute des tensions sociales en Italie comme aux Etats-Unis, mais également des marques qui se cherchent et cherchent leur salut. On parle de plus en plus de cessions ou suppressions de certaines marques (14 au sein du groupe NDLA), mais également de réduction d'effectifs et de grèves. De quoi perturber la belle dynamique de Stellantis depuis 4 ans.

Elkan en bon financier sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur sous peine de se mettre à dos les actionnaires. Il a beau être un Agnelli, il n'est pas non plus indéboulonnable. Il ne reste que quelques jours avant le prochain Conseil d'Administration qui pourrait s'annoncer houleux. Carlos Tavares devra y arriver avec un plan d'attaque sur plusieurs points :

endiguer la baisse de demande des véhicules électriques

gérer les menaces de grèves aux USA tout en réduisant les effectifs

aider les concessionnaires américains à écouler les stocks importants

trancher la question du portefeuille de marques

Pour le moment, le départ de Carlos Tavares n'est pas clairement évoqué. Il sera d'ailleurs sans doute associé au choix de son successeur. Mais les vérités d'hier ne sont pas celles de demain et Tavares pourrait être poussé plus rapidement que prévu vers la sortie si la fin de 2024 n'est pas aussi bonne qu'il l'attend. Le deuxième semestre va devoir montrer de réels signes d'amélioration.

De façon cocasse, on peut remarquer que quand le groupe Renault va mal, l'ex-PSA rayonne. Et vice-versa. Les frères ennemis de l'automobile française ne sont jamais en phase.