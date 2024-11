C'est officiel : le fonds souverain du Qatar actionnaire d'Audi F1

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Qatar Investment Authority (QIA) – le fonds souverain de l'État du Qatar – a signé des accords pour acquérir une participation minoritaire importante dans Sauber Holding AG, avant que l'équipe ne devienne l'équipe d'usine d'Audi en 2026. Avec cet investissement stratégique, QIA entrera dans le projet Audi Formule 1 en tant qu'investisseur et partenaire à long terme, fournissant une injection de capital substantielle et ouvrant la voie à l'augmentation des infrastructures et au développement de l'équipe.

Le Moyen-Orient, l'autre pilier grandissant de la F1

Alors que le rival saoudien avait pris les devants en obtenant dès 2021 un grand prix régulier au calendrier à Jeddah (en attenant le futur complexe de Qiddiyah) et en plaçant le géant pétrolier Aramco comme partenaire officiel – sans oublier les rumeurs de rachat de la F1 - le Qatar, qui a désormais aussi sa place attitrée au calendrier, avance ses pions en investissant dans une écurie. Le duel de « soft power », lancé quelques années plus tôt dans le football, se poursuit donc en Formule 1.

Une nouvelle équipe de pilotes arrivera la saison prochaine sous la forme du vétéran Nico Hulkenberg et de la recrue Gabriel Bortoleto, tandis que l'ancien patron de Ferrari Mattia Binotto a rejoint l'équipe en tant que directeur de l'exploitation et directeur technique au cours de l'été et Jonathan Wheatley de Red Bull occupera le poste de directeur de l'équipe à partir de la mi-2025.

Gernot Döllner, PDG d'AUDI AG et président du conseil d'administration de Sauber Motorsport AG, a commenté la nouvelle de l'investissement de QIA :

« L'investissement de QIA reflète la confiance que le projet Audi F1 a déjà suscitée, soulignant l'engagement indéfectible d'Audi envers l'initiative.« Ce capital supplémentaire accélérera la croissance de l'équipe et constitue une nouvelle étape dans notre stratégie à long terme. L'implication de QIA renforce encore les efforts déployés par les sites de Hinwil et de Neuburg en vue de l'entrée d'Audi en 2026. »

Derrière ces déclarations consensuelles, c’est en fait une « bouée de sauvetage » pour le projet Audi F1, qui est décidément compliqué avant même ses débuts officiels en 2026. Le départ d’Andreas Seid en juillet avait déjà été un signe des tensions internes de ce projet. Depuis, ce sont les mauvais résultats financiers du constructeur allemand, confrontée à une perte de part de marché en Chine et à la chute du marché électrique, associés à de la casse sociale avec la fermeture d’une usine en Belgique, qui a poussé le directoire des Anneaux a trouvé une solution de repli afin de ne pas mettre au rebut ce projet coûteux évidemment plus difficile à défendre et à tenir dans un contexte économique et social si tendu.