BYD devant Ford et Honda en vente mondiale, une première !

BYD, c’est un diminutif pour Build Your Dreams. Et pour réaliser son rêve, le constructeur Chinois met toutes les chances de son coté en attaquant de manière agressive le marché de l’électrique, en s’attaquant aux généralistes historiques, voire aux access premium sur un maximum de territoires tout en garantissant la maitrise de son niveau de qualité de fabrication.

Ce fabricant de batterie arrivé dans l’industrie Automobile Chinoise il y a un peu plus de 20 ans s’est forgé une réputation de bon faiseur au gré des générations de véhicules, et a vite conquis son marché intérieur. Si bien qu’en 2010 déjà, BYD était le 4e constructeur chinois en nombre de véhicules vendus. Et puis petit a petit, la spécialisation vers l’hybride et l’électrique lui ont donné des ailes. En 2014 avec plus de 400 000 véhicules vendus en Chine, BYD déclare avoir l’ambition de devenir le premier constructeur mondial d’ici 2025. Son ouverture aux marchés extérieurs à la Chine, dont très timidement le marché européen en 2022, marque depuis le début de cette année une très nette accélération, ce qui rend crédible ses ambitions.

Nous sommes en 2024, et en 10 ans la route s’est faite en un éclair. Si BYD n’est pas - encore ? - le premier constructeur mondial, il tutoie les cimes en passant régulièrement devant Tesla en termes de ventes mondiales, réclamant par conséquent le titre de plus gros vendeur mondial de véhicules électriques, et ce depuis 2015 en alternance avec l’Américain. Or depuis octobre dernier, le Chinois a réalisé un chiffre d’affaire supérieur à Tesla sur le troisième trimestre, une première.

Dépasser Tesla est déjà un bel exploit mais sur le nombre de véhicules vendus, BYD a fait très fort sur ce troisième trimestre avec une augmentation de ses ventes de plus de 38%par rapport à la même période en 2023. Le Chinois a vendu 1,13 millions de véhicules sur le trimestre, si bien qu’en se rapportant aux ventes des onze premiers mois de l’année 2024, BYD dépasse déjà les 4 millions de véhicules vendus. Ce qui le garantit de passer devant deux constructeurs historiques que sont Honda et Ford pour la première fois de son histoire. Mieux que ça, en se projetant sur l’augmentation faramineuse des ventes en novembre (un peu plus de 500 000), BYD risque même de tutoyer les 5 millions d’exemplaires vendus sur tout l’exercice 2024, soit près de 2 millions de plus que l’an dernier!!! C’est encore à peine la moitié d’un Toyota à plus de 11 millions ou d’un groupe VW à 9 millions d’exemplaires en 2023, mais le suivant, le Groupe Kia/Hyundai à 7,3 Millions et surtout Stellantis et General Motors, tous les deux autour des 6 Millions d’unités vendues en 2023 sont en mesure d’être approchés voire dépassés! Un véritable coup de tonnerre dans l’industrie mondiale.

On peut y voir encore une fois la confirmation que les Chinois répondent aux envies et besoins technologiques des clients friands de nouvelles technologies et énergies, quand les constructeurs historiques peinent à se passer du thermique et monter en puissance, en compétences et en flexibilité sur les énergies électriques (Toyota et ses 11 millions de véhicules n’a vendu péniblement que…100 000 véhicules électriques sur la même année).