Bruno Sacco (1933-2024)

Né dans le nord de l'Italie, à Udine, en 1933, Bruno Sacco y reçoit sa formation de base, en étudiant à l'Université polytechnique de Turin, puis en travaillant chez les légendaires carrossiers Pininfarina et Ghia. Mais en 1958, il accepte un emploi au département de style de Mercedes-Benz et s’installe en Allemagne, où il rencontre son épouse et fonde une famille. Finalement, il restera jusqu'à la fin de sa carrière au sein de l’étoile, travaillant pour le constructeur automobile allemand pendant plus de 40 ans : au cours des 25 dernières années, de 1974 à 1999, il a occupé les postes de responsable du style et de responsable du design.

Il a fallu plusieurs années à Sacco pour comprendre pleinement la culture de Daimler-Benz, car, selon lui, il n'y avait pas de « lois écrites ». Après avoir suivi la philosophie du cofondateur de l'entreprise Gottlieb Daimler, « Rien que le meilleur », il a commencé à mieux apprécier la direction qu'il devait suivre. Sacco estimait que le design de Mercedes devait exprimer et signifier l'excellence technique et ne pouvait jamais être utilisé pour masquer ou compenser un manque d'excellence. Les voitures Mercedes-Benz de son époque étaient conçues dans un souci de longévité, suffisamment robustes pour durer 20 ou 30 ans. Cela permettait à ses conceptions de présenter non seulement la sobriété et l'élégance mais aussi l'intemporalité.

Les créations phares de Sacco des années 1970 et 1980 expriment résolument "l'exubérance rationnelle" de la marque. Cela est dû en partie à son dévouement à deux principes : l'affinité horizontale et l'affinité verticale. Le premier aligne une identité de design cohérente dans toute la gamme d'un constructeur (« Une Mercedes-Benz doit ressembler à une Mercedes-Benz », a dit un jour Sacco.) Le second confère aux voitures d'un constructeur une élégance intemporelle, de sorte que le propriétaire n'a jamais l'impression de conduire un véhicule désuet (« Le successeur n'a jamais été autorisé à faire paraître le prédécesseur vraiment vieux »).

Le design préféré de Sacco, en raison de son importance dans l'histoire de l'entreprise, est la Mercedes-Benz 190 introduite en 1982, tandis qu'il avoue son mécontentement à l'égard de la Classe S W140 de 1991, dont il considère que la « serre » (partie supérieure de la carrosserie) est «10 cm trop haute ».

Quelques modèles cultes :

Mercedes-Benz C 111 (1970)

Avant de prendre la direction du style, Sacco a travaillé sur le concept-car C 111, dont 16 exemplaires ont été produits. Premier exemple du style « wedge » qui a dominé la conception des supercars, le C111 a servi de banc d'essai pour les technologies avancées, notamment l'ABS, la turbocompression et les panneaux de carrosserie en polymère, ainsi que pour les technologies défaillantes comme le moteur rotatif.

Mercedes-Benz W123 (1975–1986)

L'un des premiers projets de Sacco en tant que responsable du style était cette voiture de taille moyenne éminemment reconnaissable, qui se déclinait en coupé, berline et break. Quelque 2,7 millions d'exemplaires ont été vendus, ce qui en fait la Benz la plus vendue de l'histoire. Beaucoup sont encore sur la route, ressemblant à de l'argent ancien, ce qui témoigne de la durabilité de leur ingénierie et de leur conception.

Mercedes-Benz W/C126 Classe S (1979–1991)

La W126 s'est imposée dans l’histoire de la Classe S comme la définition absolue de ce que le modèle est censé être : une berline à la fois dominatrice, sobre, puissante et emblématique. Sa jumelle à deux portes, la C126, était l'une des voitures personnelles de Sacco pendant longtemps et aurait arboré la partie avant préférée de toutes les voitures qu'il a conçues.

Mercedes-Benz W210 Classe E (1994–2003)

Au moment où les designs définitifs des années 80 de Sacco étaient prêts à être remplacés, nous étions déjà bien avancés dans les années 90. De nouvelles technologies de conception assistée par ordinateur ont permis d'interpréter des composants usés par le temps sous de nouvelles formes, insufflant ainsi des signes rétro postmodernes. Les doubles phares circulaires couchés à finition affleurante et les ailes arrondies en forme de tonneau de cette Classe E incarnent ce moment, faisant entrer le passé dans le futur.

Mercedes Classe CLK (1996–2003)

La Classe E ayant abandonné ses variantes coupé et cabriolet, Mercedes a inventé une nouvelle catégorie : les deux portes à toit fixe et rétractable, qui se situent entre la Classe C et la Classe E, en termes de taille. S'appropriant des éléments de design des deux, à plus ou moins grande échelle, ce modèle sans montants balayé par le vent a comblé un vide, avec une apparence et une allure élégante mais également plus dynamique, qui ainsi a permis d'entamer le "dépoussièrage" de l'image de Mercedes et d'en rajeunir la clientèle.