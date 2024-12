Boreham Motorworks ressuscite la Ford Escort Mk1 RS

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

50 ans après la fin de la production de la Ford Escort Mk1 RS, la production va donc reprendre. Mais, évidemment, c'est une Escort RS revue et corrigée qui sera potentiellement produite à 150 exemplaires. Et comme Ford approuve ce projet, les numéros de châssis seront dans la continuité de ceux de l'époque. Ici, pas de donneuse sacrifiée pour un restomod, mais bel et bien une "continuation" comme le font les Jaguar et autres marques de prestige.

Côté moteur, Boreham propose deux options. La première est une Mk1 RS "standard" avec le moteur twin cam d'origine porté à 1 845 cm3. Il sort 185 chevaux grâce à l'injection. Il est accouplé à une boîte 4 rapports "Ford bullet" avec engrenages droits. Une option "à l'ancienne" donc. L'autre possibilité, c'est un 2,1 litres moderne. Il pèse moins de 85 kg et peut monter à 10 000 tours/minute. Ici 300 chevaux de puissance et des technologies modernes pour ce moteur. La boîte est à 5 rapports, courts.

La Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS respecte les dimensions de la Ford Escort Mk1 RS. Elle reprend toutes les lignes de la mémé originelle. Pour cela, Boreham Motorworks a utilisé les "blue prints" de Ford. Mais, si la ligne est celle de l'époque, les matériaux sont modernes. Il y a même de la fibre de carbone pour le capot par exemple. Evidemment, on ne repart pas sur de vieilles ampoules à filament. Ici, place à la LED.

« Dès notre première rencontre avec Boreham Motorworks et l'équipe DRVN, il était clair qu'ils avaient une vision passionnante de la manière de donner vie à certaines de nos plaques d'immatriculation historiques les plus emblématiques pour l'ère moderne. Il sera passionnant de voir cette relation s'épanouir et de voir comment Boreham Motorworks donne vie à cette vision à une époque où les passionnés sont si passionnés par les expériences exceptionnelles. » Will Ford - Directeur général de Ford Performance.

Au final, la voiture devrait peser moins de 800 kg ! C'est à peu près le poids de la Ford RS 1600 qui n'avait que 115 chevaux à sa disposition (et la boîte 4). Alors imaginez avec le 2,1 litres et une boite mieux étagée. A l'intérieur, on retrouve du carbone, de l'Alcantara et du cuir. C'est une partie qui a été très modernisée tout en gardant l'esprit de la Mk1. Boreham conserve des compteurs analogiques mais ajoute un autoradio avec connectivité au smartphone. Ce qui est le plus sympathique, c'est sans doute le volant que Boreham a conservé dans l'esprit de l'originel. Trois branche, pas de bouton ou autre modernité.

Pour en revenir sur la partie technique, la répartition des masses est de 55:45. Suspensions avant type McPherson, à l'arrière, c'est un essieu "full floating" (l'essieu supporte le poids, mais ne transmet pas le couple), en aluminium et titane. Il est couplé avec un différentiel à glissement limité. Les amortisseurs sont à ressorts hélicoïdaux. En revanche, si elle utilise des matériaux et éléments modernes, cette Boreham Escort Mk1 RS n'a ni direction assistée, ni ABS, ni contrôle de traction !

Pour finir le look, ici, pas de 18 pouces pour les roues ! On est sur du 15 pouces (déjà énormes pour l'époque) avec de jantes 7 pouces de large à l'avant, 8 pouces à l'arrière, chaussées de 205/50×15 à l'avant et 225/50×15 à l'arrière. Enfin, le freinage est moderne avec des disques ventilés 260 mm x 25 mm à l'avant, mordus par des étriers 4 pistons. A l'arrière, ce sont des disques pleins, 264 mm x 11 mm avec étriers doubles pistons.

On devrait découvrir le premier exemplaire de cette Boreham Ford Escort Mk1 RS à l'été 2025. Si vous en voulez une, il faudra débourser au moins £295,000 soit 357 000 € environ. Boreham prévoit un autre modèle iconique que l'on devrait découvrir courant 2025 : la Ford RS200 !