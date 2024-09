BMW M5 Touring sort la panoplie M Performance

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

La nouvelle BMW M5 Touring est une véritable bête de somme, avec un poids impressionnant de 2508 kg. Ceux qui souhaitent alléger un peu leur break ont ​​désormais le choix entre une série de pièces spéciales M Performance, même si aucune quantité de fibre de carbone ne pourra masquer le poids de la voiture.

"Tu mates le spoiler, c'est le mien, perso !"

L'un des éléments les plus importants proposés pour la M5 Touring est un diffuseur arrière en fibre de carbone à deux sections. Il donne à l'arrière de la voiture un aspect beaucoup plus agressif, sans doute « too much » (mais c’est la tendance bavaroise depuis quelques années) et peut être associé à un ensemble de garnitures d'échappement uniques fabriquées à partir d'une combinaison de titane et de carbone. Pou la partie avant, M Performance vend un séparateur avant en fibre de carbone brillante, qui n'est pas en reste en termes de démonstration visuelle, mais plaira sans aucun doute à certains acheteurs qui adorent le XM.

Petits raffinements en carbone ou en simili cuir

Parmi les autres composants développés pour la voiture, citons les extensions de bas de caisse en carbone M Performance et les autocollants latéraux Frozen Black en option. Un jeu de coques de rétroviseurs extérieurs en carbone et une antenne M Performance avec finition en aramide sont également proposés. Un bouchon de réservoir de carburant en fibre de carbone orné d'un badge M Performance en aluminium brossé complète les accessoires extérieurs, pour grapiller quelques grammes.

Les acheteurs ont également le choix entre plusieurs options intérieures. des tapis de sol M Performance. Le jeu de quatre pièces comprend une bordure en similicuir de haute qualité avec des surpiqûres décoratives de couleurs contrastées et un ruban cousu aux couleurs de BMW M GmbH. L’étui à clé M Performance dégage lui aussi une certaine passion pour la course automobile. La housse de haute qualité, composée d’Alcantara et de cuir aspect fibre de carbone, protège la clé de voiture contre les rayures et peut être fixée au porte-clés à l’aide d’une languette en cuir.

Rien de tout cela ne promet de gains de performances, mais en l'état, la M5 Touring est déjà très impressionnante. La combinaison d'un V8 biturbo de 4,4 litres et d'un système hybride lui permet de produire une puissance combinée de 717 ch et un couple de 1 000 Nm, ce qui n'est pas de trop pour propulser la bête !