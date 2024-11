BMW China fait du Manhart avec le X5 "Dark Flame"

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Le BMW X5 a récemment célébré son 25e anniversaire avec des modèles spéciaux en production limitée aux États-Unis et au Canada, mais c’est le marché chinois qui reste le marché de prédilection du SUV allemand, avec plus de 90.000 exemplaires écoulés en 2023 ! La division locale de BMW a introduit une édition limitée Dark Flame. Exclusif à la Chine, cette édition apporte des détails extérieurs cliquants et intérieurs au X5 Li à empattement long. Mesurant 5 060 mm de longueur, l'empattement allongé de cette variante de 3 105 mm le place au même niveau que les modèles plus grands de BMW comme le X7 et le XM.

Pimp my BM'

Ce X5 revu et corrigé s'appuie sur une esthétique "sombre et dramatique" (sic), associant un extérieur bleu saphir à des accents contrastants en or Titan. Ces touches dorées ornent la calandre illuminée, les prises d'air du pare-chocs avant, les ouïes latérales et encadrent les vitres. Même le badge sur le hayon reçoit le traitement Titan Gold. De quoi satisfaire les goûts locaux, très attirés par l’ostentatoire, à des années lumières du style sobre d’Alpina. Le SUV est équipé de jantes en alliage de 22 pouces de finition noire, avec des étriers de frein de marque M. Nous pouvons également citer les les feux arrière noirs fumés, les graphismes Dark Flame et la finition sombre sur les doubles pots d'échappement.

A l'intérieur, BMW a opté pour une sellerie en cuir synthétique souple Sensafin noir pour les sièges et une garniture de pavillon en Alcantara gris foncé autour du toit ouvrant panoramique « ciel étoilé » de série. L'intérieur sombre présente des surpiqûres contrastées dorées et des inserts en fibre de carbone sur le tableau de bord et la console centrale. L'équipement est, comme on pouvait s'y attendre, élevé, avec notamment une climatisation à quatre zones, des sièges chauffants et ventilés, un cockpit numérique incurvé et un système audio Harman Kardon. Enfin, le logo Dark Flame se retrouve sur le porte-gobelet, les dossiers des sièges avant et les seuils latéraux éclairés.

L'édition spéciale est basée sur le xDrive40Li, avec un moteur turbocompressé hybride léger de 3,0 litres à six cylindres développant 381 CV et 520 Nm de couple. La puissance est transmise aux quatre roues via une boîte automatique Steptronic à huit rapports. La suspension pneumatique adaptative à double essieu, l'échappement M Sport et les freins M Sport sont montés de série.

La BMW X5 xDrive40 Li Exclusive Dark Flame Edition est proposée au prix de 830 000 yuans (environ 116 500 dollars) en Chine, avec une production limitée à seulement 1 000 unités.