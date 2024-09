BMW : gros rappel sur les freins, gros coup dur financier

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Coup de frein imprévu

Cette annonce est le dernier coup dur porté à l'industrie automobile allemande, qui souffre de l'annonce par Volkswagen de possibles fermetures d’usines, une première pour le constructeur automobile.

Bien que BMW ait souligné que les freins des voitures concernées par le rappel continuent de fonctionner et qu'elle n'ait connaissance d'aucun incident causé par le problème, il est entendu que le défaut du système d'assistance électronique au freinage pourrait affecter la force avec laquelle les conducteurs doivent appuyer sur la pédale de frein pour arrêter la voiture.

Le système, fabriqué par Continental, est utilisé dans une variété de modèles BMW sortis des chaînes de production depuis juin 2022, notamment les SUV X1, X2 et X5, les Mini Cooper et Countryman, et la luxueuse Rolls-Royce Spectre. Il semblerait que seule une petite fraction des voitures présentent potentiellement un dysfonctionnement du système. Ces voitures auraient été fabriquées dans les usines BMW en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, ainsi qu'aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud.

Continental a déclaré que seule une « petite proportion » des systèmes de freinage qu'elle produit pour BMW serait partiellement remplacée en raison d'un composant électronique qui, selon elle, « pourrait avoir une fonctionnalité altérée ». Continental a estimé que la provision financière nécessaire pour couvrir la garantie était une fraction de celle de BMW, de l'ordre de "plusieurs millions" à deux chiffres. Les actions de l'entreprise allemande, également connue pour ses pneus, ont chuté d'environ 9%.

Conséquences financières

Les actions de BMW ont chuté alors que le constructeur automobile a révélé qu'il devra rappeler 1,5 million de véhicules en raison d'un problème de freinage, ce qui lui coûtera près d'un milliard d'euros. L'action, qui côtait à plus de 81 euros la semaine dernière, est tombée aux alentours de 69 euros. C'est son plus bas niveau depuis quatre ans.

Bien que BMW ait déclaré que le problème avec le système de freinage de certains nouveaux modèles n'était pas un problème de sécurité, le coût supplémentaire au titre des garanties s'élèverait à « un montant élevé de plusieurs millions de dollars ». Le constructeur automobile a déclaré que la faiblesse de la demande chinoise affecterait également ses bénéfices, avec des marges attendues autour de 6% au lieu de 10%.

BMW a indiqué que près de 1,2 million de véhicules concernés avaient déjà été livrés à des clients et que des mises à jour logicielles sans fil permettraient de vérifier à distance s'ils présentaient des défauts. Cependant, la livraison d'environ 320 000 nouveaux véhicules pourrait être retardée, ce qui réduirait les ventes au cours du second semestre.

Lorsque le problème est apparu pour la première fois en février, on estimait qu'environ 14 000 véhicules immatriculés au Royaume-Uni étaient concernés. Près de 160 000 BMW et Mini neuves ont été vendues au Royaume-Uni l'année dernière.