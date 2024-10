Bertone revisite le concept Autobianchi A112 Runabout

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Relancée en 2020 par de nouveaux propriétaires, avec déjà une première supercar présentée en 2022 – la GB110 - Bertone fait revivre le concept emblématique du Runabout. Il s'agit pour l'instant d' une supercar compacte qui, pour l’instant, n’existe qu’à travers des rendus 3D. Ce concept est une réincarnation moderne de l’Autobianchi A112 Runabout de 1969, une voiture qui a jeté les bases du spider Fiat X1/9 et, dans une moindre mesure, de la Lancia Stratos.

Des coins et des courbes

Fidèle à l’original, le Runabout revisité est doté d’un profil en coin distinctif, typique du style "cunéiforme" Bertone initié à la fin des années 60 par des concepts futuristes tels que l’Alfa Romeo Carabo ou la Stratos Zero. L’allure générale est définie par la ligne en L qui démarre avec l'arceau de sécurité, la séparation horizontale de la carrosserie, pour ensuite aller de l’avant avec un capot très plat à la façon d’un hors-bord.

À l'avant, les ailes larges s'élèvent du capot plat et ventilé, tandis qu'une paire de phares escamotables ajoute un clin d'œil nostalgique aux voitures de sport d’antan, comme la Countach, autre création de l’ancien Bertone signée Marcello Gandini, cependant qu’un faisceau lumineux, courant de part en part à la jonction entre le capot et la calandre, trahit la modernité du concept. Le Runabout moderne gagne des rétroviseurs mais perd les phares qui étaient rivés sur les côtés de l’arceau. A l’arrière, on distingue des feux arrière à LED ronds, un diffuseur sculpté et quatre pots d'échappement qui n’attendent qu’une seule chose, hurler ! L’arrière est évidemment plus fluide que le concept de 1969, taillé à la serpe, avec une belle découpe de la « custode » arrière ouverte.

500 chevaux dans ce petit bolide

Les acheteurs auront le choix entre une configuration « Barchetta », sans pare-brise, ou la variante « Targa » avec un toit rigide amovible. Cette version Targa est très séduisante, avec une ligne pure qui n'est pas sans rappeller les sportives fluides des années 60. À l'intérieur, le cockpit à deux places s'en tient à une philosophie minimaliste, fidèle à l’esprit des concepts de cette époque, avec une sellerie rouge et noire compensée par des accents en aluminium. Bertone n'a pas dévoilé les détails du châssis, mais a fait allusion à une construction légère et l’emploi d’V6 central non électrifié. Ce moteur développe 500 ch, ce qui constitue une nette différence par rapport au modeste quatre cylindres de 1,1 litre de 54 chevaux qui alimentait le concept original. Serait-ce un bloc Alfa ?

La Bertone Runabout devrait entrer en production à la mi-2026, avec des prix de départ de 350 000 €. Bertone a mis l'accent sur l'exclusivité, précisant que la voiture sera « fabriquée en série sélectionnée » pour une clientèle exigeante. Le marché cible ? « Les collectionneurs et les connaisseurs qui apprécient le style révolutionnaire et les performances exceptionnelles », précise l'entreprise, visant sans aucun doute les amateurs d’originalité. Ce Runabout est censé initier une nouvelle série de modèles qui mêleront esthétique rétro et ingénierie contemporaine, rendant ainsi hommage à l'âge d'or de la maison de design. Allez, une Carabo ?