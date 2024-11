Bentley continue sa descente en gamme

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Dans son plan stratégique Beyond100+ jusqu'en 2035, Bentley fait plusieurs annonces. La première c'est que la première Bentley électrique est prévue pour 2026. Pour cette voiture électrique, Benltey inaugurera un nouveau segment : celui du premier SUV urbain de luxe au monde. Visiblement les acheteurs de grandes Bentley ne sont pas prêts encore à basculer sur le 100 % électrique.

Bentley doit s'adapter, comme d'autres constructeurs, aux diktats européens (et pas que) et va devoir prolonger la vie des modèles PHEV (hybrides rechargeables) avant de les basculer en 100 % électrique en 2035. 10 années de transition donc avec "un nouveau modèle PHEV ou BEV chaque année jusqu'en 2035, tous conçus et développés à Crewe".

Les modèles Continental GT coupé, Convertible et Flying Spur qui sont désormais uniquement proposés avec un groupe motopropulseur hybride V8 rechargeable Ultra Performance, seront donc prolongés jusqu'au basculement de 2035. Dommage pour l'emblématique moteur W12 de Bentley, mais il ne reviendra pas sous une forme électrifiée.

« Presque quatre ans après que Bentley ait exposé sa stratégie Beyond100, nous nous adaptons à l'environnement économique, commercial et législatif d'aujourd'hui afin d'entamer une phase de transformation majeure pour demain. Beyond100+ devient notre fil conducteur alors que nous étendons nos ambitions au-delà de 2030, tout en maintenant notre objectif d'un avenir décarboné, y compris en proposant uniquement des voitures entièrement électriques à partir de 2035, et en renforçant nos références en tant que créateur britannique de voitures extraordinaires pour plus d'un siècle et au-delà. » Frank-Steffen Walliser, PDG de Bentley Motors.

Avec son plan Beyond100+, Bentley réaffirme aussi sa volonté de maintenir la fabrication à Crewe. Cela passe par la « Dream Factory » site de production de nouvelle génération, numérique, flexible et à haute valeur ajoutée. Cette Dream Factory, c'est un nouveau centre de design ultramoderne, un atelier de peinture et une ligne d'assemblage BEV. Une transfiguration pour le site vieux de 85 ans.

Notre avis, par leblogauto.com

Bentley annonce le premier SUV urbain de luxe au monde. On doute. On doute surtout qu'il soit réellement "urbain". Il sera sous le Bentayga certes, mais restera un "gros véhicule" (dans les 4,90 à 5 m probablement). Il y a fort à parier qu'il sera un frère technique du prochain Porsche Cayenne électrique et d'un modèle Audi. A Audi le premium, à Porsche le sport, à Bentley le luxe. Mais ce ne sera pas un concurrent en dimension du Renault Captur mk1 (moins de 4,15 m NDLA).

SUV urbain...ne serait-ce pas antithétique ? Pour le reste, la clientèle Bentley est-elle prête pour l'électrique ? Sans doute pas ceux qui achètent les grandes Bentley. En France, moins de 30 Bentley ont été immatriculées sur les 10 premiers mois de 2024. Un véhicule plus petit et sans doute plus abordable peut-il changer la donne ? Peut-être. A l'Europe ce "SUV urbain électrique", à l'Asie et les USA le reste de la gamme ?