Audi (avec les anneaux) introduit l'A5L en Chine

Avec 4.902 mm de long et un empattement de 2.965 mm, soit 73 mm plus longue que l'Audi A5 conventionnelle en tout et 65 mm correspondent à un espace plus grand entre les essieux, ce qui affecte positivement l'espace intérieur, notamment en ce qui concerne les passagers arrière. C’est une caractéristique fondamentale sur ce marché.

Une berline à coffre dynamisée

Cette Audi A5L remplace l'Audi A4L, avec un look plus sportif, tout en ayant un coffre de berline classique. La carrosserie présente des différences avec l'A5, avec des portes arrière un peu plus grandes et un arrière différent du modèle que nous connaissons en Europe. Alors que l’Audi A5 est proposée dans les carrosseries classiques à hayon cinq portes (anciennement Sportback mais désormais commercialisée en tant que berline en Europe) et Avant, l’A5L est la seule véritable variante à quatre portes de l’A5. L'arrière se distingue aussi par ses anneaux rétroéclairés en rouge.

En termes d'équipement, l'Audi A5L conserve des éléments que l'on connaît déjà, comme les phares Matrix LED et les feux OLED à l'arrière. Ajoutons une bande LED sur la calandre avant et un éclairage pour les quatre anneaux. Il est prévu d'utiliser une configuration à trois écrans. Un de 11,9 pouces pour l'instrumentation, un autre de 14,5 pouces en position centrale et un troisième de 10,9 pouces pour le passager avant.

Ce sera le premier modèle destiné au marché chinois qui repose sur l'architecture Premium Platform Combustion (PPC). Sous le capot prend place le moteur EA888 Evo5, un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui dispose d'un système hybride léger de 48 volts. Ce nouveau modèle sera fabriqué aux côtés de la joint-venture dévelopée avec FAW, avec qui elle fabriquera également le SUV Audi Q6L E-tron, qui a été présenté au Salon de l'auto de Guangzhou.