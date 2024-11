Yeah ! AMG va sortir son propre SUV électrique

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Vous en avez assez des SUV ? et bien vous allez en avoir encore ! Les temps changent et toutes les marques sportives amorcent leur transition électrique ainsi qu’une diversification de leur gamme. Après le Purosangue de Ferrari, l’AMX d’Aston Martin ou encore le XM de BMW, AMG va également s’y mettre. Le SUV AMG utilisera la même plateforme AMG.EA que la prochaine berline électrique de performance AMG dévoilée plus tôt cette année.

La fin des mythes

Les lettres AMG indiquaient autrefois des V8 rageurs et même des V12, mais cette réputation est en train de changer. Tout d'abord, la dernière berline sportive Mercedes-AMG C63 a troqué le V8 de 4,0 litres contre un système hybride associant un moteur électrique à un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres. Puis Mercedes a annoncé qu'AMG développait sa propre voiture électrique dédiée, en présentant un aperçu d'une quatre portes élancées avec le concept-car Vision AMG. Aujourd'hui, AMG s'éloigne encore plus de ses racines, sautant le pas dans la même veine que le XM développé par Motorsport chez BMW, qui a fait le choix d'un design outrancier.

Aucun autre détail n'a été fourni, à part une image teaser sombre. Le dessin montre le profil du SUV, avec un look élancé associant des ailes distinctives à une ligne de toit basse. Une citation du directeur d'AMG, Michael Schiebe, dans le communiqué de presse, fait référence au véhicule comme étant un « tout-terrain hautes performances », mais nous avons le sentiment que le SUV sera davantage orienté vers les performances sur route que vers les rochers. Mercedes-AMG conçoit pour la première fois l'ensemble de l'architecture du véhicule.

Aucun nom officiel n'a été fourni, Mercedes désignant le modèle comme le SUV « Born in Affalterbach », en référence à la ville dans laquelle se trouve le siège social d'AMG. La direction se veut rassurante en affimant « AMG d'abord, EV ensuite ». A voir )Ce SUV sera le sixième véhicule entièrement développé sous la bannière AMG, après la berline électrique AMG susmentionnée, deux générations d'AMG GT, la dernière itération du SL et l'emblématique SLS AMG équipée de portes papillon. Mercedes indique que les premiers essais routiers des prototypes de développement du SUV AMG auront lieu cet hiver et que nous prévoyons que la production débutera d'ici 2027.