Alfa Romeo Giulia et Stelvio : une Edizione Carbonio pour "partir en beauté" en Australie

Les Giulia et Stelvio s’apprêtent à tirer leur révérence, après déjà 9 et 8 ans de carrière. Les ventes de ces deux modèles sont logiquement en chute libre depuis quelques années, en dépit d'un restyage léger en 2023, et bien entendu la grosse attente repose sur le nouveau Stelvio 2025.

En attendant, les Alfa Romeo Giulia et Stelvio préparent leurs adieux sur le sol australien avec une dernière surprise exclusive, la Carbonio Edizione, sur un marché où les ventes ont été relativement modestes, mais avec la possibilité d’y écouler des mécaniques devenues parias en Euope ou lourdement malusées. Seulement 184 Giulia et 167 Stelvio ont été vendus en 2023 sur le sol australien, avec une pointe à 639 exemplaires en 2017 pour la pemière et 390 exemplaires en 2019 pour le second.

Carbone, mais avec retenue

Cette édition spéciale australienne est similaire en termes de dotation aux modèles américains Carbon Edition lancés en début d'année, qui étaient basés sur le Quadrifoglio, mais l'édition australienne se base mécaniquement sur la version Veloce .

Les changements extérieurs comprennent des garnitures en fibre de carbone pour les coques de rétroviseurs, un toit panoramique à deux panneaux et, dans la berline Giulia, un becquet à lèvres et des seuils de porte éclairés. Le Stelvio arbore des phares exclusifs portant la marque Alfa Romeo. Les deux modèles sont équipés de phares Matrix LED, d'étriers de frein Brembo rouges, de lettrages noirs sur le hayon et d'emblèmes monochromes.

À l’intérieur, les deux modèles sont enrichis d'un bouton de démarrage rouge sur le volant, inspiré du Quadrifoglio, ainsi que d'une clé assortie. L'équipement standard comprend un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces, un système d'infodivertissement de 8,8 pouces, un système audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs et de nombreux systèmes d'aide à la conduite ADAS.

Côté performances, les motorisations restent inchangées par rapport à la version Veloce avec le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 280 ch. L'Alfa Romeo Giulia est à propulsion, tandis que le Stelvio est équipé de la transmission intégrale Q4. Tous deux sont équipés d'un différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière.

La production est limitée à 33 unités pour la Giulia et 17 pour le Stelvio, avec un total de seulement 50 véhicules disponibles pour le marché australien. Les prix démarrent à 79 150 dollars australiens pour la Giulia et à 87 150 dollars pour le Stelvio, soit une augmentation d'environ 4 200 dollars par rapport aux versions Veloce. L’occasion sans doute de s’offrir des véhicules en voie de disparition.