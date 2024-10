Alfa Romeo 4C "GT Nicola Larini" par Stellantis Heritage

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

En hommage à un champion amoureux de la 4C

Néanmoins, un série très limitée refait son apparition, pour rendre hommage au pilote italien Nicola Larini, qui a été champion DTM 1993 avec l'Alfa Romeo 155 V6 TI, le bolide qui avait créé la sensation en battant les marques allemandes dans le très réputé championnat d’outre-Rhin. Le département Stellantis Heritage a conçu le projet 4C – GT Collection « Nicola Larini », avec trois modèles uniques conçus dans le cadre du programme « Reloaded by Creators ». Les trois 4C exclusives sont le résultat de modifications apportées à des voitures préexistantes.

Le projet a été présenté à Turin aux Officine Classiche en présence de Nicola Larini, Alessandro Ravera, directeur des opérations de véhicules spéciaux de Stellantis Heritage, et Alessandro Maccolini, actuel Chef de projet design Alfa Romeo et concepteur de la 4C. Légère et rigide grâce à son châssis en fibre de carbone, dynamique et racée, dotée d’un freinage très puissant, la 4C est une véritable voiture de sport propulsion arrière équipé d'un moteur en position centrale arrière 4 cylindres en aluminium de 1 750 cm³, qui développe 240 ch. Affichant un poids à vide de seulement 895 kg, la 4C propose un rapport poids-puissance exceptionnel inférieur à 4 kg/ch.

Nicola Larini n'a jamais caché son amour pour cette voiture :

« Quelles émotions est-ce que je ressens lorsque l'Alfa Romeo 4C me est présentée ? Eh bien, il y en a trop pour les nommer. Mais, honnêtement, je préférerais parler de « sensations », car j'ai eu l'occasion de la connaître, de l'éprouver et de la piloter pleinement sur un véritable banc d'essai comme Balocco. Là, j'ai eu l'occasion de le pousser à l'extrême et j'ai compris que, bien qu'il s'agisse d'un véhicule routier, il est fait pour la piste. Pour ses capacités, vous ne pouvez pas dire à quel point elle est confiante jusqu'à ce que vous la poussiez à la limite. Elle est également assez confortable pour une berline, mais elle possède des performances inégalées, notamment en termes de sécurité. Je n'ai jamais conduit une voiture aussi maniable à grande vitesse, ce qui est le plus important lorsqu'on a affaire à des véhicules puissants. Je pense que la 4C restera à jamais dans le cœur des passionnés d'automobile et, en particulier, des nouveaux propriétaires de la nouvelle collection qui porte mon nom. J’espère qu’ils auront la meilleure expérience de conduite sportive possible. »

Des couleurs historiques

En effet, la 4C – Collezione GT « Nicola Larini » s’inspire des livrées originales de l’emblématique Giulia GT des années 70. Elle est disponible en Vert Pin, Rouge Prune et Jaune Ocre, le tout agrémenté de touches blanches sur les pare-chocs avant et arrière.

Alessandro Maccolini explique : « Avec Nicola, nous avons choisi le Vert Sapin, le Rouge Prune et le Jaune Ocre, trois couleurs qui font partie de l'histoire d'Alfa Romeo et qui étaient présentes sur les Giulia GT et GTV des années 1970. Sur la 4C, les couleurs ont été légèrement revues pour les rendre plus compatibles avec la carrosserie. De plus, en hommage à sa tradition de course, nous avons travaillé sur le graphisme pour produire une livrée spécifique pour chaque modèle. Nous avons également écouté les suggestions de Nicola pour recréer une atmosphère de course à l'intérieur. Par exemple, nous avons utilisé une microfibre noire pour supprimer tout ce qui pourrait provoquer des reflets à l'intérieur du véhicule, tout en garantissant le maintien nécessaire du siège et du volant.

Outre les couleurs, l'inclusion de la signature Nicola Larini et du logo de la marque sur le tableau de bord souligne le lien idéfectible entre les deux noms. Les jantes en alliage ont été peintes pour correspondre à la livrée du véhicule. L'autographe du conducteur se trouve également à l'intérieur, sur le tableau de bord, doté d'un revêtement spécial anti-reflts avec des accents assortis à la couleur de la carrosserie, soulignant le caractère unique de ces modèles spéciaux.

On peut toujours rêver en imaginant un descendante à la 4C...mais quand bien même, ce sera sans doute électrique...