20 ans déjà : Bon anniversaire regrettée Dacia Logan !

Souvenez-vous, quand Renault rachète Dacia (après s'être fait chiper Skoda par le groupe VW), Schweitzer ne croit pas à la voiture low cost en Europe de l'ouest. La "voiture à 5000 €" finira par arriver dans nos contrées, à un peu plus de 7600 € avec certains équipements de série en plus. Et ce fut un carton ! Le moindre véhicule disponible était vendu dans la minute, au grand dam des commerciaux des concessions qui n'arrivaient plus à vendre Clio ou autres Mégane (sur lesquelles ils avaient plus de commission). Depuis, la Logan a quitté la scène de l'ouest. Officiellement, sa silhouette tricorps ne plaisait pas, moins que la Sandero en tout cas. Sauf que la Logan existe toujours à l'est. En Roumanie, elle débute à 13 800 €. Oui oui, moins de 14 000 € pour une version Essential avec le TCe 90 en boîte manuelle à 5 rapports. Et elle n'aurait aucun malus CO2 chez nous puisque homologuée à 115/117 g/km pour les émissions de CO2. Alors oui, niveau équipement, elle n'a pas de série l'écran 8 pouces avec 4 hauts-parleurs, mais une simple radio DAB, 2 HP et la connexion Bluetooth. Alors oui, ce sont des vitres manuelles à l'arrière, électriques à l'avant. Mais, elle a les ADAS obligatoires, ABD, ESP, AFU, airbags, Isofix, et même une climatisation manuelle. Ce que l'on demande à une voiture pour aller du point A au point B en fait. Mais, elle n'est pas pour nous... Bref, ici, la Logan XX est une version huppée qui reprend les équipements de la version haute "Journey" (voyage) à laquelle est ajouté des éléments graphiques avec le nombre 20 en chiffres romains : XX. On retrouve le XX sur les seuils de portes par exemple, ou sur les coques des rétroviseurs, brodés sur les fauteuils avant, etc. Officiellement, la stylisation des X vient de la colonne sans fin de Constantin Brâncuși, sculpteur Roumain naturalisé Français. La série spéciale n'est disponible qu'en trois teintes avec le blanc Artic (blanc opaque par défaut), ou le gris Shiste et le vert Cedar pour 460 € de plus. Le prix de départ ? 16 000 € pour la XX soit 450 € de plus que la version Journey. Et pour ce prix, on a une Logan toute équipée avec clim auto, radars avant et arrière, caméra de recul, avertisseur d'angle mort, écran tactile, etc. La Logan XX est disponible avec le TCe 90 en boîte manuelle à 6 rapports, ou bien le moteur GPL ECO-G 100 avec boîte manuelle à 6 rapports pour 300 € de plus. Chez nous, pour 16 000 € on n'a même pas le nouveau Dacia Duster en version de base. Les premières livraisons devraient intervenir d'ici la mi-octobre.

Notre avis, par leblogauto.com

On comprend bien que Dacia (Renault) ne veut pas phagocyter les ventes de la Sandero en lui remettant la Logan dans les pattes. Surtout, qu'elle en offrirait plus (d'espace à bord, de coffre) pour le même prix. En effet, la Sandero chez nous est à 12 240 € pour le SCe 65, quand elle débute à 12 700 € en Roumanie. La différence principale ? La climatisation manuelle qui coûte 900 € en option et qui est de série chez eux.

On pourrait donc légitimement espérer avoir une Logan à 14 200 € environ en prix de départ chez nous. A comparer avec ce qu'offre la concurrence. Pour rappel, la Logan mesure 4,35 m de long et offre 2,634 m d'empattement pour un coffre de 510 litres. C'est comparable à une Fiat Tipo 5 portes, qui a moins de coffre et qui n'est plus vendue chez nous. En Espagne, elle est à 27 650 € ! Certes pas le même moteur, sans doute 2 HP de plus...mais au double du prix.

Bref, cette série spéciale 20 ans de la Dacia Logan en Roumanie nous fait encore plus regretter que Dacia ne veuille plus la proposer en Europe de l'ouest. Dommage non ? De façon confidentielle, Borel, spécialiste de la conversion GPL, importe la Dacia Logan à partir de 15 710 € avec le TCe 90 essence, ou 16 380 € avec l'ECO-G GPL. Imaginez si ce n'était pas un import non officiel, mais un officiel par la marque. Le prix serait plus bas. Et après on se demande pourquoi le marché automobile n'est pas florissant.

Pour résumer Dacia célèbre les 20 ans de la Logan avec la série spéciale XX. Mais cette Logan n'est plus officiellement vendue en France ni en Europe de l'ouest et c'est bien dommage. Car elle offre une grande place intérieure et du coffre pour moins de 14 000 € en prix de base. Une voiture pour le peuple qui n'est pas pour nous...

Reste la solution de l'import par la société Borel, pour un peu plus cher.

Thibaut Emme

Rédacteur