100 millions de voitures produites pour Hyundai

Pour célébrer cet événement, Hyundai a organisé une cérémonie dans son usine coréenne d’Ulsan. Plus incroyable encore, la barre des 50 millions avait été atteinte en…2013. Donc, sur les 10 dernières années ou presque, Hyundai a davantage produit que sur les 46 premières années !

La marque a remis son 100 millionième véhicule, une IONIQ 5 électrique, directement à son nouveau propriétaire. Le client a pu voir son véhicule sortir du convoyeur d’inspection finale au centre d’expédition de l’usine d’Ulsan où une cérémonie de remise spéciale avait été organisée pour fêter l’événement. Un panneau d’affichage célébrant ce « 100 million‑et‑unième véhicule » avait également été dressé pour l’occasion, symbolisant l’engagement de Hyundai à toujours aller de l’avant en s’appuyant sur ses réalisations antérieures.

« Le franchissement de cette barre des 100 millions de véhicules produits à l’échelle mondiale constitue une étape clé de notre histoire qui n’aurait pu être atteinte sans le soutien de nos clients du monde entier qui ont fait le choix de notre marque depuis ses tout débuts, explique Jaehoon Chang, Président et CEO de Hyundai Motor Company. En relevant des défis audacieux et en étant toujours en quête d’innovation, nous avons réussi à nous développer rapidement et, à l’avenir, nous serons en mesure, en tant qu’acteur du changement dans le domaine de la mobilité, d'aller encore plus loin en doublant ce chiffre de 100 millions d’unités.

Ulsan, l'usine-géante

Mise en service en 1968, un an après la fondation de la marque, l’usine d’Ulsan, qui commença en assemblant des Ford Cortina, revêt une importance historique majeure en tant que berceau du développement de l’industrie automobile coréenne. Cette usine a notamment produit la toute première voiture de série 100 % coréenne, la Pony, en 1975. Le site d’Ulsan constitue désormais un pôle central en matière d'électrification, et Hyundai y crée actuellement une unité dédiée à la production de véhicules électriques (VE). L'usine d'Ulsan est la plus grande usine automobile au monde. Le complexe comprend cinq usines indépendantes qui emploient plus de 34 000 travailleurs capables de produire 5 600 véhicules par jour, soit 38,2 % des véhicules du pays. L'usine dispose également de son propre port où jusqu'à trois navires de 42 000 tonnes peuvent mouiller en même temps

Une montée en puissance continue

Cet exploit intervient après une période de croissance continue de Hyundai, marquée par une implantation en Europe dans les années 90 (1992 en France, centre de recherche en Allemagne à partir de 1994), par le lancement de sa marque de luxe Genesis, de son label N hautes performances (accompagné d’un ambitieux programme compétition matérialisé par le WRC, le tourisme et bientôt le WEC), et de véhicules électriques phares tels que IONIQ 5 basés sur sa plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP). Hyundai a étendu sa présence à l’échelle mondiale en implantant des sites de production en Turquie, en Inde, aux États-Unis et en République tchèque, lesquels ont directement participé aux performances record de la marque, telles que le franchissement de la barre des 50 millions de véhicules produits en 2013.

C’est énorme, mais encore loin des 350 millions de véhicules que Ford a atteint en 2012 (mais dont l’ancienneté est bien plus importante) ou des 300 millions de véhicules fabriqués par Toyota, une barre franchie l’an passé.