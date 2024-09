NHTSA : nouvelle règle pour protéger les piétons des collisions frontales

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Revoir la conception des véhicules

« Nous sommes confrontés à une crise de décès sur les routes, et la situation est encore pire pour les usagers vulnérables de la route comme les piétons », a déclaré Sophie Shulman, administratrice adjointe de la NHTSA, dans un communiqué de presse. « Cette proposition de règlement garantira que les véhicules seront conçus pour protéger les personnes à l'intérieur et à l'extérieur contre les blessures graves ou la mort. Nous continuerons à travailler pour rendre nos routes plus sûres pour tous et pour aider à protéger les usagers vulnérables de la route. »

Il s’agit donc de travailler en amont sur la conception des véhicules eux-mêmes.

Le programme européen d'évaluation des nouvelles voitures a mis en œuvre des règles similaires en 2009, ce qui a conduit à des changements dans le style des véhicules pour créer des grilles et des capots qui adoucissent les conséquences de l'impact à faible vitesse.

Une étude de 2023 de l'Institut d'assurance pour la sécurité routière qui a porté sur 2 958 accidents impliquant des accidents mortels chez les piétons a révélé que les véhicules ayant les extrémités avant les plus hautes et contondantes étaient les plus meurtriers, tandis que les impacts avec des voitures très basses avaient également un risque de décès élevé.

Bien que la nouvelle règle vise à améliorer la sécurité sur les routes américaines de plus en plus dangereuses, l'agence estime néanmoins que les changements ne réduiront pas considérablement le nombre annuel de décès concernant des piétons.

Shulman a noté qu'entre 2013 et 2022, le nombre annuel de décès de piétons a augmenté de 57 %, passant de 4 779 à 7 522. Environ 88 % de ces décès en 2022 étaient dus à des accidents impliquant un seul véhicule, selon les données de la NHTSA.

L'agence estime que les nouvelles normes proposées permettraient de sauver 67 vies chaque année.

Un coût de 3,50 à 4 dollars par véhicule

Selon les estimations de la NHSTA, les constructeurs automobiles devront assumer entre 2,86 et 3,50 dollars par voiture de tourisme et entre 3,29 et 4,08 dollars pour les véhicules de tourisme polyvalents, une catégorie qui comprend les trucks, les SUV, les crossovers et les fourgonnettes. Le coût total pour l'ensemble du secteur devrait se situer entre 48,9 et 60,4 millions de dollars.

Les véhicules de tourisme polyvalents, beaucoup plus populaires auprès des consommateurs américains, sont responsables d'environ 49 % des décès de piétons dus à des collisions frontales, selon l'agence. Les voitures particulières en sont responsables pour environ 37 %. Les trucks, les bus et les véhicules non catégorisés représentent le reste.

L'Alliance pour l'innovation automobile, le principal groupe du pays réunissant les plus importants constructeurs automobiles et leur principale voix sur les affaires gouvernementales a indiqué qu'elle soutenait les mesures de sécurité routière qui prennent en compte de nombreux facteurs au-delà des seuls véhicules - comme les infrastructures, l'application de la loi et l'éducation des consommateurs.

« La sécurité est une priorité absolue. Les constructeurs automobiles ont volontairement développé et introduit de nombreuses technologies de prévention des accidents pour contribuer à rendre les routes plus sûres pour les piétons et les usagers de la route », a déclaré l'organisation dans un communiqué. Ajoutant qu’elle avait fourni des informations à la NHTSA dès les premières étapes de ce processus et qu’elle examinerait la proposition.

Le groupe a également souligné que l'alignement des normes américaines sur les réglementations techniques mondiales restait également essentiel. La NHTSA a déclaré dans son communiqué de presse que la nouvelle proposition y parvenait.

