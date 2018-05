Ford dévoile un vitrage pour les aveugles et les malvoyants

Ford a dévoilé une nouvelle technologie baptisée « Feel The View » permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de découvrir l’environnement d’une voiture sur la route.

Concrètement un boîtier posé sur la vitre d’un véhicule permet de prendre sur la pression d’un bouton une photo du paysage qui est ensuite convertie en nuances de gris, noir et blanc. Lorsque l’utilisateur parcourt la fenêtre avec son doigt, le système détecte sa position sur l’image capturée et transmet un niveau de vibration correspondant à l’une des 255 nuances de gris.

Les personnes aveugles ou malvoyantes sont alors capables de sentir physiquement le paysage qui défile. Un assistant vocal équipé d’une intelligence artificielle permet en outre de reconnaître le type de paysage afin de le décrire très sommairement à l’utilisateur.

Développée par Ford Italie, GTB Roma, et Aedo, une start-up spécialisée dans la technologie pour les malvoyants, la technologie « Feel The View » n’est pas commercialisée pour le moment.

On ne sait pas si cette technologie est prête pour la production ou si ses inventeurs prévoient de le transformer en produit commercialisable. On croise les doigts pour qu’elle arrive le plus vite possible sur le marché.